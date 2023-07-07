انت الأن تتابع خبر أكثر من 80 جريحا بتصادم حافلتين في نيويورك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب أكثر من 80 شخصا جراء تصادم بين حافلتين في مدينة نيويورك وفق ما أفادت إدارة الإطفاء الأمريكية.

وقالت إن الحادث وقع بمنطقة مانهاتن، إذ اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 81 شخصا، نقل 18 منهم إلى المستشفى، وتلقى 63 آخرون العلاج في مكان الحادث.

عدم الالتزام

بدورهم، أكد شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام سائق الحافلة السياحية بالإشارة الحمراء.

وباشرت السلطات الأمريكية التحقيق في ملابسات الحادثة.