انت الأن تتابع خبر شهيدان برصاص الاحتلال فـي نابلس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد شابان وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل في حارة الحبلة، قبل أن تعدم الشابين حمزة مقبول وخيري شاهين.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في المكان، أسفرت عن إصابة شابين، أحدهما أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، نقلا إثرها للمستشفى