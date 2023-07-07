انت الأن تتابع خبر نجاة رضيع وطاقم إسعاف من اعتداء للمستوطنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن رضيعا يعاني من إصابات خطيرة وطاقم إسعاف مستشفى قلقيلية الحكومي نجوا، ليل الخميس-الجمعة، من اعتداء إرهابي نفذه مستوطنون قرب مستوطنة "كدوميم" المقاملة على أراضي محافظة قلقيلية.

وقال مدير مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية رامز عبد الله، إن سيارة الإسعاف كانت تقل رضيعا (عام ونصف) مصاب بكسور متعددة في الجمجمة والوجه، ويعاني من نزيف دماغي، وطاقماً من المستشفى كانت في طريقها إلى مدينة نابلس لنقل الرضيع المصاب، فتفاجأوا باعتداءِ المستوطنين عليهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج سيارة الإسعاف وتضرر هيكلها، ونجاة من كانوا بداخلها بأعجوبة.

وأشار إلى أن العناية الإلهية حالت دون تعرض الرضيع المريض والطاقم الطبي إلى أذى في هذا الاعتداء.

من جانبها، أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، هذا الاعتداء. وقالت إنه بات مشهداً متكرراً في ظل الصمت الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها دول العالم.

وأشارت إلى أن المستوطنين ومن خلفهم جيش الاحتلال، لم يتركوا محرماً إلا وانتهكوه، في ظل صمت دولي رهيب.