انت الأن تتابع خبر وفاة 16 شخصاً بحادث سير مروع في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي ستة عشر شخصاً مصرعهم جراء حادث سير فجر الجمعة، على طريق حمص تدمر بالقرب من مفرق قرية الجميلية بريف حمص الشرقي.



وقال مدير الدفاع المدني بحمص، العميد مهذب المودي، إن غرفة العمليات تلقت نداء استغاثة حول وجود أشخاص عالقين ضمن آليتين، جراء تصادمهما قرب مفرق قرية الجميلية، وعلى الفور توجهت كوادر الإنقاذ إلى المكان.



وبين المودي، أنه بعد إخراج العالقين تبين وفاة 16 شخصا، بينهم نساء وأطفال وتم نقل الجثامين إلى مشافي حمص وإزالة آثار الحادث، نقلا عن الوكالة العربية السورية للأنباء