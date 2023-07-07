انت الأن تتابع خبر قتيل وجرحى بإطلاق نار على مصلّين في لبنان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون جراء اطلاق النار عليهم بعد خروجهم من صلاة الجمعة في لبنان.

وفي التفاصيل قالت وسائل اعلام لبنانية : أقدم شاب لبناني على اطلاق النار من رشاش حربي على مصلين بعد خروجهم من صلاة الجمعة من احد المساجد التي تقع على طريق المكاوي في برالياس في قضاء زحلة بمحافظة البقاع.

وبينت المصادر انه تبين حت وفاة شخص واصابة عدد كبير من المصلين.

وترددت معلومات عن مقتل مطلق النار مع ترجيحات بأنه يعاني من أمراض عصبية