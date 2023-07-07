انت الأن تتابع خبر لبنان .. قتيل وجرحى جراء إطلاق نار على مصلين في مسجد .. فيديو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار على مصلين أثناء خروجهم من مسجد في بلدة بر إلياس في منطقة البقاع اللبنانية.
وأفادت صحيفة "النهار" أن عددا من المصلين تعرضوا لإطلاق نار لحظة خروجهم من مسجد "عكاشة" في برالياس.
وأشارت إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وتوجهت عناصر الجيش إلى المكان، حيث أصيب مطلق النار.
لمشاهدة الفيديو اشتباك بين دورية للجيش مطلق النار على مسجد في بر الياس أثناء توقيفه ما أدى إلى إصابته
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اشتباك بين دورية للجيش مطلق النار على مسجد في بر الياس أثناء توقيفه ما أدى إلى إصابته