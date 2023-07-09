انت الأن تتابع خبر الإرهابي بن غفير يمنع مصادرة أسلحة إسرائيليين قتلوا فلسطينيين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي إيتمار بن غفير، تعليمات لشرطة الاحتلال بعدم مصادرة الأسلحة الشخصية من أي إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه "وفقا للإجراء الجديد، سيبقى السلاح في يد أي إسرائيلي (مدني) في حال كان هجوما قوميا".

وأضافت أن الإجراء الجديد يشترط أن يتوقف الإسرائيلي عن إطلاق النار بمجرد انتهاء الخطر على الحياة.

وتابعت أن للشرطة "سلطة تقديرية" فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة من الإسرائيليين المدنيين.