انت الأن تتابع خبر تنقلات واسعة في وزارة الداخلية .. أسماء والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وتاليا الأسماء:

-نقل متصرف لواء ناعور ابراهيم الرواحنة متصرفاً للواء ‏عين الباشا / محافظة البلقاء .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء القطرانة السيد توفيق الشوابكة مساعداً ‏لمحافظ الكرك .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الشوبك السيد ابراهيم النجادات مساعداً لمحافظ ‏معان .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الجامعة السيد بدر الفواز مساعداً لمحافظ عجلون .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الطيبة السيد جهاد المحاسيس مساعداً ‏لمحافظ المفرق .‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ المفرق السيد عماد كنعان متصرفاً للواء المزار ‏الشمالي / محافظ اربد .‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة السيد محمد الحسامي متصرفاً ‏للواء ناعور / محافظة العاصمة .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء عين الباشا السيد بشار الدبوبي متصرفاً ‏للواء ذيبان / محافظة مادبا .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء ذيبان السيد احمد الزبون مساعداً لمحافظ ‏الزرقاء .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء ماحص والفحيص السيد سطام المجالي ‏مساعداً لمحافظ العاصمة .‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ الكرك السيد خالد القضاة مساعداً لمحافظ ‏عجلون .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء الوسطية السيد خلدون ارتيمة مساعداً لمدير ‏مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.‏

‏-‏ نقل متصرف لواء وادي السير السيد سعد العبداللات مساعداً ‏لمحافظ البلقاء .‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ العاصمة السيد ايمن الرومي متصرفاً للواء ‏الطيبة / محافظة اربد . ‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ البلقاء السيد صفوان المبيضين مساعداً ‏لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز ‏الوزارة .‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ الطفيلة السيد علي الزيدان متصرفاً للواء بصيرا / ‏محافظة الطفيلة .‏

‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية المتابعة والتفتيش السيد خالد ‏المعايطة متصرفاً للواء وادي السير/ محافظة العاصمة .‏

‏-‏ نقل متصرف لواء بصيرا السيد سامي المصاروة متصرفاً للواء الشوبك / محافظة ‏معان .‏

‏-‏ نقل مساعد محافظ اربد السيد رامي بدر متصرفا للواء ‏الجامعة / محافظة العاصمة .‏

‏-‏ نقل مساعد مدير مديرية الشؤون الامنية السيد اسعد اللصاصمة متصرفاً للواء ‏القطرانة / محافظة الكرك .‏

‏-‏ تعيين المتصرف فادي الرتيمة مساعداً لمحافظ العاصمة .‏

‏-‏ تعيين المتصرف زيد الهباهبة متصرفاً للواء الوسطية / محافظة اربد.‏

‏-‏ تعيين المتصرف فايزه الحجايا مساعداً لمحافظ الطفيلة .‏

‏-‏ تعيين المتصرف عبد الله كريشان مساعداً لمحافظ العاصمة .‏

-‏ تعيين المتصرف بلال الرفايعة مساعداً لمدير مديرية المتابعة والتفتيش ‏‏/ مركز الوزارة .‏

‏-‏ تعيين المتصرف صالح الكيلاني متصرفاً للواء ماحص والفحيص / ‏محافظة البلقاء .‏

‏-‏ تعيين المتصرف فراس خصاونة مساعداً لمحافظ اربد .‏