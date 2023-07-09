انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتحم حي البستان في القدس والموقع الأثري بنابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، برفقة طواقم بلدية الاحتلال، حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، كما اقتحمت الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال مدينة نابلس، في الوقت الذي اعتقلت فيه 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.



وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان في بيان، إن طواقم بلدية الاحتلال تقوم بشكل أسبوعي باقتحام المكان، ويخشى الأهالي من هدمه لبناء حديقة.



إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتعزيزات عسكرية اقتحمت الموقع الأثري في البلدة الواقعة شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.



وفي السياق، شنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت تسعة فلسطينيين.



وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله وطولكرم ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين التسعة بزعم أنهم مطلوبون.