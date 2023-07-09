انت الأن تتابع خبر مستوطنون يهدمون أجزاء من سوق الخليل القديم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هدم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد، أجزاء من السوق القديم وسط مدينة الخليل المغلق منذ عام 1983.

وقال مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان في بيان، إن عددا من المستوطنين أقدموا على هدم أقواس خارجية في السوق القديم تحت حماية جيش الاحتلال.

وأشار الى أن بلدية الخليل حصلت على أمر احترازي من محكمة الاحتلال بوقف بناء 31 وحدة استيطانية في السوق القديم منذ عام 2017 وحتى 2021، لكن ما يسمى "مجلس الاستيطان الأعلى" سمح باستكمال البناء بعد ذلك.

وأضاف، إن أعمال الحفر والبناء من المستوطنين ما تزال مستمرة منذ فترة، موضحا أن العمل جارٍ لمتابعة هذه القضايا في المحاكم لإيقاف مخططات المستوطنين في التوسع الاستيطاني في المنطقة.