انت الأن تتابع خبر بايدن:الصين تسعى لإزاحة أمريكا من مكانتها المتصدرة عسكريا واقتصاديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يعتقد أن بناء اتصالات عمل مع الصين ممكن، معتبرا أنها ستفيد البلدين في المستقبل.



وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" نشرت يوم الأحد "أعتقد أن هناك طريقة لحل (الصعوبات بين البلدين) وبناء علاقة مع الصين تفيد كلا البلدين".



وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانها كقوة عسكرية واقتصادية متصدرة في العالم.



وقال بايدن "أنا متأكد من أنه يريد أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قدرات عسكرية".



وأضاف أيضا أنه لا يرى من جانب الصين رغبة في الحرب أو الصراع مع الولايات المتحدة، أو طموحات لتوسيع أراضيها.

