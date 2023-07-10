انت الأن تتابع خبر الحشد الشعبي:لا علم لنا بالتحقيقات حول "اختطاف" صحفية إسرائيلية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر مسؤولة في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، عدم علم الهيئة بالتحقيقات الخاصة بـ"اختطاف" صحفية إسرائيلية في بغداد.

وقالت المصادر إن "هيئة الحشد الشعبي غير معنية بالتحقيقات الخاصة باختطاف الصحافية والباحثة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، ولم يتورط أي أحد من قواتها بعملية اختفائها".

وأضافت أن "الهيئة ليست جزءا من التحقيقات، ولا علم لها بالنتائج، فالأمر متعلق بالأجهزة الاستخباراتية العراقية".