انت الأن تتابع خبر عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمناء العامين للفصائل الوطنية الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة في 30 تموز الحالي.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، في بيان له مساء اليوم الأحد، إن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيرا إلى أن الدعوات قد سلمت لجميع الفصائل مساء اليوم، دون استثناء.