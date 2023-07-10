انت الأن تتابع خبر قطعان من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ،الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، ان عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضحت أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه وفي ساحاته المختلفة على شكل مجموعات وسط التضييق على دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة من قبل شرطة الاحتلال ووسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.