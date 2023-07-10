انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تستهدف مستوطنة شاكيد بصاروخين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس استهداف مستوطنة شاكيد غربي مدينة جنين بصاروخين من طراز "قسام 1".



وقالت كتائب القسام في بيان إنها "في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب وردا على جرائم العدو بحق أهلنا في مخيم جنين وردا على استهداف حرائرنا.. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش، وبعون الله وتوفيقه، من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام 1".

وأضاف البيان أن "برغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد، ونصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".