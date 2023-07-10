انت الأن تتابع خبر شهيد برصاص الاحتلال غرب رام الله والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، مقتضب، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال ابراهيم قدح (33 عاما) من قرية شقبا، برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.

وحسب شهود عيان، منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وانقاذه وتركته ملقى على الأرض.

يذكر أن الشهيد قدح متزوج، ولديه ثلاثة أطفال.