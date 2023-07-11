انت الأن تتابع خبر آخر تطورات تزويد لبنان بالغاز المصري عبر الاردن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض عن آخر تطورات تزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن ، و التعاون العربي لإيجاد حلول دائمة للكهرباء.

فياض قال في حديث لصحيفة "الشرق" القطرية ان أن "الحل المتوفر والمتاح حاليا على أرض الواقع (لحل ازمة الطاقة بلبنان) هو الفيول من العراق، وسوف نأخذ منه كميات مضاعفة من الفيول مقابل الخدمات"، لافتا إلى "أننا سوف نحصل على مليون ونصف المليون طن من الفيول العراقي بعقد جديد يبدأ في الخريف المقبل تشمل مليوني طن من "الكرود أويل"، ويكون الشراء بدفع مؤخر لمدة ستة أشهر والذي سيسمح لنا أن نزيد الطاقة الإنتاجية من مؤسسة كهرباء لبنان حتى تصل إلى طاقتها القصوى".

وأضاف: "الإخوة في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والوزراء الذين قابلتهم في مصر يحبون أن ينفذوا اتفاق عقد جلب الغاز من مصر، وخصوصا أن البنية التحتية موجودة ومستثمر فيها مليارات وبالتالي من الضروري أن نستفيد منها، خاصة إذا كان يستفيد منها الأردن التي عندهم ديون ويجب أن يدفعوا خدمات للدين، وبالتالي المردود لهم من المرور عبر الأردن ويناسب أيضا الطاقة الأردنية التي ستستطيع تصديرها للبنان ويستفيد منها الشعب السوري، لأنهم يحصلون بموجب العقد على كمية من الغاز وكمية من الكهرباء لأنهم لا يستطيعون أخذ مردود مالي كمخرج من موضوع العقوبات".

وشدد على "أننا بحاجة للدعم الأجنبي وخاصة الأمريكيين والإدارة الأميركية للسماح بجلب الغاز من مصر عبر الأردن، لأن هذا العقد يعطينا كلفة كهرباء أقل بنصف السعر من نصف كلفة الفيول العادي الذي نشتريه".