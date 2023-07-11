انت الأن تتابع خبر بنس يهاجم ترامب مجددا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجّه نائب الرئيس الأميركي السابق المرشح الحالي لانتزاع بطاقة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة مايك بنس انتقادات لاذعة للرئيس السابق منافسه على بطاقة الحزب دونالد ترامب، بسبب تصريحات للأخير أكد فيها أنه يمكنه أن ينهي الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.



وأوضح بنس أن "القيام بما يقوله ترامب سيعني الاستسلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وعندما سئل بنس على قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، عن الكيفية التي يعتقد بها أن الحرب في أوكرانيا ستطوى، قال إنه يعتقد أن "الأمر ينتهي بإعطاء الأوكرانيين ما يحتاجون إليه للفوز".



لكن "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب في يوم واحد، هي إذا أعطيت بوتين ما يريد"، وفق بنس.



وحذر بنس، الذي انتقد ترامب في السابق على الإشادة ببوتين، من أن الرئيس الروسي قد ينتقل على الأرجح إلى الدول المجاورة إذا تمكن من تجاوز أوكرانيا، في إشارة إلى ليتوانيا أو إستونيا أو لاتفيا.



وقال: "ستكون تلك دولا يتعين علينا إرسال قواتنا المسلحة إليها للقتال بموجب معاهدة الناتو، لذا أعتقد أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن نقدم للأوكرانيين ما يحتاجون إليه، لمساعدتهم في صد القوات الروسية هناك".



المرشح الرئاسي أضاف أيضا أن ذلك "سيعد الطريقة الأكثر فاعلية لإرسال رسالة إلى بكين، مفادها أن الولايات المتحدة والغرب لن يتسامحا مع عدوان عسكري من قبل روسيا أو من الصين، لإعادة رسم الخطوط الدولية بالقوة".



وكان ترامب زعم مرارا وتكرارا، منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد، رغم أنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك



كما قال الرئيس السابق إنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تلعب دورا مهما في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمحاربة القوات الروسية".



يشار إلى أن بنس التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، وبرز مؤخرا باعتباره المرشح الرئاسي الأكثر صراحة في الحزب الجمهوري لصالح تقديم الدعم للأوكرانيين.



واعتمد بنس على جدلية، هي أنه "رغم أن هذه الحرب ليست حرب أميركا، فإن القتال في أوكرانيا جزء من نضال أوسع من أجل الحرية في الخارج، وهو يصب في النهاية لمصلحة الولايات المتحدة"، وفق فلسفته.



وفي المقابل، انتقد بنس أيضا الوتيرة والسرعة التي توفر بها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، المعدات العسكرية لأوكرانيا لمحاربة القوات الروسية.