انت الأن تتابع خبر لافروف: لا يمكن التضحية بالقضيّة الفلسطينيّة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالَ وزيرُ الخارجيّة الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، إنّ القضية الفلسطينية هي قضيّة الشرق الأوسط المركزيّة، مشيرًا إلى أهميّة وقف الإجراءات أحاديّة الجانب التي تهدف إلى تصعيد العنف.

جاءَ ذلك خلال المؤتمرّ الصحفيّ الذي عقد عقب صدور نتائج الجولة السادسة من الحوار بين روسيا ودول مجلس التّعاون الخليجيّ.

وأضاف، حسب قناة (RT عربيّة)، إنّنا "متفقون على أنّ القضيّة الفلسطينية لا تزال المشكلة المركزيّة في الشرق الأوسط، وإنه لا ينبغي تأجيل البحث عن سبل معترف بها دوليًا، تضمن حلّها في إطار حلّ الدولتين، كما لا يجوز التضحية بها في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية".

كما أشار لافروف إلى أنّ روسيا قامت بالدّعوة لعقد اجتماع تشاوريّ بمشاركة دولٍ أعضاء في جامعة الدول العربيّة، ودولٍ أخرى مشاركةٍ في عمليّة التسوية في الشّرق الأوسط، بهدفِ تقديم العونِ في صياغة توصياتٍ حول سبل استعادة الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة ستقدّم للفلسطينيين.