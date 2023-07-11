انت الأن تتابع خبر إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط ترفع علم إيران والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، احتجازه ناقلة نفط ترفع علم إيران للاشتباه بنقلها نفطا بطريقة غير قانونية.



ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، بيانا لخفر السواحل ذكر فيه أن السفينة "أرمان 114" تحمل 272569 طنا من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها إندونيسيا ناقلة نفط إيرانية، إذ أعلنت في شباط 2021 احتجاز حرس السواحل لناقلة "أم.تي هورس" التي ترفع علم إيران للاشتباه بنقلها النفط على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، واستمر احتجازها حوالي 4 أشهر، حتى تم الإفراج عنها في أيار 2021.