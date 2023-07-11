انت الأن تتابع خبر مواجهات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يستولون على منزل بالقدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اندلعت مواجهات واشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالرقبة ووصفت حالته بالمستقرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما استولى مستوطنون متطرفون على منزل في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وأكد شهود عيان، ان قوات الاحتلال عرقلت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وأخرت وصولها للإصابة، التي نقلت المصاب إلى مستشفى رفيديا في نابلس للعلاج.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت سبعة عشر فلسطينيا.

وأضاف، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن جنين وطولكرم ونابلس والخليل ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت الشبان الـ17، وتم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون متطرفون يهود فجر اليوم، منزل عائلة "صب لبن" في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة واستولوا عليه، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة هناك.