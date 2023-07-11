مستوطنة جديدة وسط القدس

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رياض - احمد صلاح - تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في وسط القدس الشرقية المحتلة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، يشمل المخطط بناء 450 وحدة استيطانية جديدة في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.

وأضافت، إن المخطط يقضي بإحاطة المستوطنة بجدار، حيث من المقرر أن تنظر ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في هذا المخطط الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال بادرت الى وضع مخططات لإقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة "غفعات هشكيد" المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة "كدمات تسيون" بالتعاون مع جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم، ويجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.





