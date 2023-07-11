انت الأن تتابع خبر انطلاق قمة الناتو وأهم بند بمسودة البيان الختامي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشهد العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستمر يومين وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية أزمة أوكرانيا وجدل حول قبول عضويتها.

وذكرت تقارير إعلامية أن مسودة البيان الختامي لقمة حلف "الناتو" المنعقدة في فيلنيوس تتضمن بعض المطالب الأوكرانية، لكنها لا تشير إلى خطوات محددة لقبول عضوية كييف في الحلف.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن "المسودة التي سيتم نشرها بعد قمة فيلنيوس، تحتوي على مطالب أوكرانيا، لكنها لا تشير إلى إطار زمني معين أو خطوات محددة لقبول انضمام أوكرانيا للحلف".

وأشارت المجلة إلى أن النسخة الحالية من المسودة تشمل الترحيب بانضمام أوكرانيا مستقبلا للناتو وهو وعد تم تقديمه سابقا في قمة بوخاريست عام 2008 لكنها لا تحدد خطة زمنية للانضمام.

وتنص المسودة على أنه لا يمكن دعوة أوكرانيا للانضمام للحلف، إلا في حال استيفائها جميع الشروط.

وانتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "تردد "الناتو" وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته.

وقال زيلينسكي: "تردد حلف شمال الأطلسي حيال أوكرانيا يشجع الإرهاب الروسي"، معتبرا أن "عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في "الناتو"أمر غير مسبوق وسخيف".

وأضاف: "نقدر حلفاءنا وأمننا المشترك لكن أوكرانيا تستحق الاحترام أيضا"، متجاهلا لاءات الأطلسي المتكررة، والرافضة لقبول بلاده في الحلف تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.