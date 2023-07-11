انت الأن تتابع خبر أردوغان قال"نعم"فماذا حدث؟ .. روسيا تعلّق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن على أنقرة أن لاتتوهم بشأن انضمامها إلى الاتحاد الاوروبي فلا أحد من الأوروبيين يريد رؤية تركيا في أوروبا.



وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: ""يمكن لتركيا أن تتوجه وتلتفت نحو الغرب، نحن نعلم أنه في تاريخ جمهورية تركيا كانت هناك فترات من التوجه الكبير نحو الغرب، بالمقابل كانت هناك فترات (بالالتفاف نحو الغرب)أقل شدة، لكننا نعلم أيضا ولنسمي الأمور (الأحداث) بمسمياتها، لا أحد يريد أن يرى تركيا في أوروبا، أعني الأوروبيين.. ربما ينبغي على شركاؤنا الأتراك ارتداء نظارات وردية اللون(التوهم)".



ولفت بيسكوف إلى أن "روسيا تراقب عن كثب البيانات التي تم الإدلاء بها قبل قمة الناتو، وسيكون هذا موضوع بحث معمق لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن البلاد".



وتابع قائلا: "فحوى البيانات (التصريحات) عشية هذه القمة أظهرت موقفا قويا معاديا لروسيا، والذي تجلى ببيانات وخطب ممثلي جميع الدول الأعضاء في الحلف".

إلى ذلك، بذل الرئيس الامريكي بايدن وفريقه جهودا هائلة لانتزاع كلمة "نعم" من الرئيس التركي بعد أن أجبره الأخير على جملة من التنازلات وفق أسلي أيدينتاباس في واشنطن بوست.

بدأت قمة الناتو في فيلينوس دون دراما على غير العادة، حيث استطاع أردوغان انتزاع تنازلات من الغرب وراء الكواليس لقاء موافقته على انضمام السويد للناتو. وكان الرئيس التركي قد التقى بفلاديمير زيلينسكي وأعلن أن أوكرانيا مناسبة للانضمام للناتو، في إشارة منه أن السويد لم تكن مستعدة وأنها بحاجة لبذل المزيد من الجهد بشأن احتضان الفصائل الكردية "الإرهابية".

ومن بين طلبات أردوغان تزويد بلاده بطائرات F-16، إضافة لتحديث أسطول تركيا الجوي. ولم ينس أردوغان أن يحثّ التحالف على إرسال رسالة واضحة وقوية بشأن عرض تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي. وفي الحقيقة بذل بايدن وفريقه من البيت الأبيض جهودا جبارة لإقناع الكونغرس بطلبات أردوغان وبأنه من الأفضل إبقاء تركيا داخل خيمة الناتو.

وبدأت "التشكرات" التركية تنهال على جهود بايدن الذي قال: أنا على استعداد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا على تعزيز الدفاع والردع في المنطقة الأوروبية الأطلسية. وقد لا تصل طائرات F-16 على الفور، لكنها ستصل لاحقا. أما السويد فقد وافقت على دعم توسيع اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع تركيا. ووفق الكاتبة فإن باقي أعضاء التحاد الأوروبي منفتحون على المفاوضات.





