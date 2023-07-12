انت الأن تتابع خبر أنغولا تشيد بريادة العاهل المغربي بشأن قضية الهجرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت جمهورية أنغولا،الثلاثاء، بالرباط، بريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن قضية الهجرة، على الصعيدين الإفريقي والدولي.



ونوه وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، في بيان مشترك صدر في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة المغربية - الأنغولية، التي ترأسها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أيضا، برؤية المغرب من أجل إفريقيا صاعدة ومستقرة ومزدهرة.



من جهته، أشاد السيد بوريطة بالدور الهام الذي يضطلع به الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي عينه الاتحاد الإفريقي رائدا للسلام والمصالحة في إفريقيا.



وتباحث الوزيران، بهذه المناسبة، بشكل معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا، أيضا، الإرادة المشتركة للبلدين للإسهام في تنمية القارة الإفريقية، وذلك مع الحفاظ على السلام والأمن.



ورحب الوزيران، اللذان أجريا محادثات مثمرة، بعلاقات الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين.



كما أشادا، بحسب البيان المشترك، بجودة مشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقات بين قائدي البلدين.

