انت الأن تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية قرب أبوابه وسط تضييق شرطة الاحتلال دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.