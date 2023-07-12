انت الأن تتابع خبر إجلاء 40 ألفا في الصين بسبب الفيضانات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أجلت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أكثر من 40 ألفًا في إقليم "سيتشوان" بسبب الفيضانات، فيما تسببت السحب المحملة بمياه الأمطار في هطول كمية كبيرة من المطر على عدة مناطق في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، أن الأمطار الغزيرة غير المعتادة أغرقت مناطق مختلفة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضرارًا بالمنازل، ودمرت البنية التحتية وأودت بحياة عدة أشخاص.

وأصدرت مدينة "تشنغتشو" عاصمة إقليم "خنان" تحذيرا باللون الأحمر، وهو الأعلى في نظام تحذير من أربع درجات من الأمطار الغزيرة.

كما مددت هيئات الأرصاد الجوية في الصين تحذيرا من عواصف مطيرة حتى يوم غد الخميس، في عدة أقاليم، متوقعة أن تشهد بعض المناطق سقوط أكثر من 70 ملليمترا من الأمطار خلال ساعة واحدة، بالإضافة إلى عواصف رعدية ورياح شديدة وبرد