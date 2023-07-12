انت الأن تتابع خبر. عباس يصل جنين على متن طائرة أردنية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنين ومخيمها، للاطلاع على أحوال الفلسطينيين، وسير العمل في إعادة إعمار المخيم والمدينة، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وهبطت مروحيتان أردنيتان في مهبط "حرش السعادة" بجنين وتقلان على متنهما الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

وتأتي زيارة عباس إلى المخيم الذي يقطن فيه 18 ألف نسمة، بعد أن عبّر محتجون من المخيم عن غضبهم خلال تشييع الشهداء الذين ارتقوا اثر العدوان الصهيوني.

وتم إنشاء مخيم جنين في 1953 لإيواء فلسطينيين طردوا من منازلهم إبان النكبة الفلسطينية بسبب المجازر التي ارتكبها الاحتلال في 1948 .