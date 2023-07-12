انت الأن تتابع خبر قصة تشبه الأفلام .. مهاجرون عاشوا تجربة مريرة استمرت 13 يوما والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عاش أربعة شبان أيامًا عصيبة في قصة غريبة سلطت الضوء على معاناة "المهاجرين من إفريقيا"، حيث قاموا بمهمة شبه مستحيلة من أجل الهجرة خارج القارة.

وأعلنت الشرطة البرازيلية، الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 4 أشخاص قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بعد أن قضوا 13 يوما جاثمين على دفة سفينة مبحرة من نيجيريا.

وقالت الشرطة الفدرالية في البرازيل إن الأشخاص الأربعة اختبأوا داخل مقصورة أعلى دفة السفينة، وهو جزء تغمره المياه في بعض الأحيان، بهدف دخول البلاد خلسة.

وأضافت أنه عثر عليهم من قبل طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا. وقد أبحرت السفينة من لاغوس في 27 يونيو.

وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الأربعة "بصحة جيدة" ولا يعانون من سوء تغذية.

وأفاد بيان للشرطة أن الأشخاص الأربعة "ادعوا أنهم نيجيريون، لكنهم لا يحملون وثائق تؤكد جنسياتهم".

وذكر البيان أنهم سيبقون قيد الاحتجاز في البرازيل إلى حين إعادتهم لبلادهم.