موجة حر غير مسبوقة تجتاح العالم العربي .. تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - تشهد المنطقة العربية موجة حر غير مسبوقة حيث اتخذت اجراءات وقائية من هذه الموجة ، وأصدرت الجهات المعنية تحذيرات للتعامل مع الموجة ، حيث تلامس درجات الحرارة في بعض المناطق العربية ال55 درجة مئوية .



وتشير الخرائط الجوية إلى أن الموجة تؤثر على بلاد الشام ومصر والعراق وشبه الجزيرة العربية ، وتكون ذروة هذه الموجة نهاية الأسبوع الحالي ؛ يومي الخميس والجمعة ، وتبدأ بالانحسار مساء يوم السبت في بعض المناطق ، بحسب دائرة الأرصاد الجوية ، وتستمر لأسابيع في مناطق أخرى.



موجة الحر في بلاد الشام

في الأردن ، حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الأردن اعتبارا من اليوم الأربعاء وتستمر عدة أيام. ودعا المركز إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، وعدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التـي تحتـوي أعشاب جافة.



وشدد على ضرورة عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للاشتعال.



حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38- 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 19، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي منطقة الأغوار 44 - 27، وفي خليج العقبة 44 - 29 درجة مئوية.



هذه الموجة تؤثر على فلسطين وتتعرض البلاد هناك إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ، لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار , حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي سوريا ، تجتاح موجة حارة البلاد ، وتستمر درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الساحلية، وأعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق.



وحذّرت الوكالة المختصة هناك بمتابعة أحوال الطقس من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال وقت الذروة خاصةً لكبار السن والأطفال، بالإضافة لعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر.



موجة الحر في مصر والمغرب العربي



في مصر، أعلن مركز معلومات تغير المناخ في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بداية أول موجة طويلة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته تماماً على الأجواء خلال الأسبوعين المقبلين، وربما تمتد لأسبوع ثالث.



وقدم المركز توصيات للتعامل مع الموجة الحارة طويلة الأمد بأن يتم تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل، وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات "صباحاً ومساءً وبكميات أقل، وغيرها من التوصيات المتعلقة بالزراعة .



وللهروب من موجة الحر لقي أربعة طلاب مصرعهم غرقا في مصر في المنيا، أثناء تعلم السباحة والهروب من الموجه الحارة.



وفي المغرب العربي ، تخيّم موجة حر حارقة على المنطقة حيث لامست الحرارة في بعض المناطق الـ50 درجة، ما دعا السلطات إلى إصدار التحذيرات الصحية ولاسيما لكبار السن والمرضى.



وحذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية من استمرار موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة.



وفي تونس سجلت درجات الحرارة رقمًا قياسيًا السبت، حيث بلغت 48.4 درجة بمدينة القيروان وسط البلاد، حسب ما نقلته وسائل إعلام عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وأكد المعهد التونسي أن درجات الحرارة تجاوزت المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات.



وفي موريتانيا، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية المحلية سكان مناطق تيرس زمور من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الأسبوع، موضحة أن ولاية تيرس زمور ستشهد خلال الفترة من 10 إلى 16 يوليو الجاري موجة حر شديدة، تصل درجات الحرارة القصوى فيها ما بين 47 و49 درجة مئوية، وخاصة في مدينتي بير أم اكرين والزويرات.



موجة الحر في شبه الجزيرة العربية والعراق



في شبه الجزيرة العربية ، تتأثر المنطقة بموجات حارة خلال فصل الصيف و هو جزء من مناخها المعتاد، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مُستويات تتجاوز حاجز الـ 50 درجة مئوية في أجزاء من العراق و الكويت و صحاري الإمارات و عُمان بالإضافة إلى المملكة السعودية بما فيها مكة المكرمة و مدينة جدة، ومن هناك اندفعت كتلة هوائية حارة تؤثر على الوطن العربي بشكل عام.



وتتعرض العراق بداية من يوم الخميس الموافق 13/ 7 إلى موجة حر طويلة الأمد تمتد إلى أسابيع ، تكون ذروتها الخميس 20 / 7 ، حيث تصل درجات الحرارة هناك إلى 50 درجة مئوية .



ما هي الكتلة الهوائية ؟ وما هو سبب حدوثها؟



الكتلة الهوائية هي كمية هائلة من الهواء ينتشر فوق مساحات واسعة من سطح الأرض تصل إلى آلاف الكيلومترات المربعة من اليابسة والماء، تحمل صفات موحدة من حيث درجة حرارتها ورطوبتها عند كل مستوى من مستوياتها ، وتعتمد صفاتها على مصدرها ، فمنها الكتل الهوائية الدافئة ومنها الباردة ، وقد تكون جافة أو رطبة ، وذلك بحسب المنطقة التي تشكلت فوقها هذه الكتلة ، وتتكون الكتلة الهوائية في اتجاه أفقي ، تتميز بقلة سرعة الرياح فيها ، والضغط الجوي العالي ، وتؤثر على المنطقة لعدة أيام ، - بحسب الموسوعة في علوم الطبيعة لإدوارد غالب- .



تتشكل الكتلة الهوائية الحارة الجافة فوق المناطق الصحراوية الحارة والجافة، وتتميز باستقرار الأجواء وجفافها وصفاء السماء، وتكون درجات الحرارة فيها مرتفعة، وتتشكل هذه الكتل فوق الجزيرة العربية والصحراء الكبرى وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة والقارة الأسترالية، وقد تكون هذه الكتل مصحوبة أحيانًا بالغبار الكثيف.



يؤدي تأثير الكتل الهوائية الحارة على منطقة ما إلى التسبب بموجات الحر التي بدورها تؤثر على الحياة في المنطقة ، وتعمل على جفاف المحاصيل الزراعية ، وتؤثر على صحة الإنسان وتزيد خطر الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري ، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التبريد والطاقة ، وبالتّالي تؤثر أيضًا على الاقتصاد.

وقد تعرضت الأرض بمرور القرون لعشرات الموجات الحارة التي أودت بحياة كثير من البشر ، ونفوق العديد من الحيوانات ، وفي هذه الأثناء تتعرض عدة مناطق من سطح الأرض إلى موجة حارة تغطي مساحات واسعة .



أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء موجات الحر:



وفي هذا السياق ، تحذر السلطات في البلاد كافة إلى أخذ الحيطة والحذر من موجة الحر ، ومن هذه الاحتياطات ما يلي :

1. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة وفي المناطق الصحراوية .

2. الحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء ، وهنا ينصح الخبراء بضرورة الاعتماد على المشروبات التي تشعر الشخص بالانتعاش خلال هذه الموجة الحارة وتكون مكوناتها متوافرة في المنزل ، عصير الليمون من المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها، ومن العصائر التي لا تسبب الجفاف وتمنعه، بجانب فوائده الكثيرة فهو يساعد في الهضم، ويحافظ على نسبة السكر في الدم ويمكن إضافة القليل من ورق النعناع للحصول على نكهة منعشة إضافية .

3. ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة ، وارتداء أغطية الرأس الواقية وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة.

4. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

5. عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات، وعدم ترك المعقمات والعطور، وما شابهها من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

6. عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.

7. الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

8. عدم التردد بالاتصال على أرقام الطوارئ في الحالات التاي تستدعي ذلك.