الخرابشة: الأردن حقق نجاحات باستغلال مصادر الطاقة المحلية

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رياض - احمد صلاح - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن حقق نجاحات في استغلال مصادر الطاقة المحلية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وصلت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة الى 27 بالمئة من مجمل الكهرباء المولدة بنهاية العام 2022.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الشراكات الإستراتيجية، معا نبني النجاح، الطاقة الخضراء والهيدروجين"، ضمن فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني 2023، الذي بدأ أعماله في عمان اليوم الأربعاء، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات.



وقال الخرابشة إنّ كل الإمكانيات والموارد موجهة ليكون الأردن لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر بالمنطقة.



وأضاف ، أنّ الأردن يمتلك عوامل عديدة ستقوده ليكون رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتمثل بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة، والخبرات والمهارات الأردنية النوعية، والبنية التحتية، والاستقرار السياسي.



وأشار إلى أن الأردن يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 50 بالمئة بحلول العام 2030، ومواصلة الريادة في

مجال الطاقة المتجددة، في ظل إطار سياسي قوي ودعم واسع من القطاع الخاص، وموارد طاقة متجددة محلية وفيرة.



وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مجال التخزين والتحديات البيئية المتمثلة بالتغير المناخي، سلط الخرابشة الضوء على أهمية الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الأردن لإيجاد فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي الأردني، وتقليل اعتماد الأردن على الطاقة المستوردة، مشيرا إلى دعم التزامات الأردن في تخفيف البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات الكربون.



وأكد الخرابشة، أن الأردن بدأ فعليا باتخاذ خطوات جدية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال إعداد خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي جرى الانتهاء منها بنهاية عام 2022، والعمل على دراسة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية الهيدروجين في الأردن.



ورحب الخرابشة، بتفعيل الشراكة الأردنية اليابانية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الطاقة المتجددة والهيدروجين والتعدين في الأردن، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل على تطوير استراتيجية للتعدين والتنقيب عن المعادن مثل الفوسفات والليثيوم والنحاس وغيرها من المعادن ذات القيمة الصناعية المضافة.

يذكر أن هناك عددا من أوجه التعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والجانب الياباني بمختلف مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.



وينعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني 2023 استكمالاً للجهود الملكية السامية، التي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لأمبرطورية اليابان في نيسان الماضي، لإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة وقدرة المستثمرين في الأردن من الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية لا سيما السوق الأميركية والأوروبية.



وعُقد المنتدى اليوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين