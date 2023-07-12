انت الأن تتابع خبر دوي انفجار عند الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يتقدم نحو السياج الفاصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مواقع إخبارية عبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت نحو منطقة السياج الفاصل عند الحدود اللبنانية بسبب سماع دوي انفجار.



واشارت المواقع الى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت نحو منطقة السياج الفاصل عند الحدود اللبنانية بسبب سماع دوي انفجار.

ولفتت إلى تحليق مكثف لطائرات استطلاع اسرائيلية بأجواء جنوب لبنان عقب سماع دوي الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

هذا وذكر مراسل قناة "المنار" علي شعيب في تويتر: "في حدث منفصل..العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية بإطلاق مفرقعات نارية بإتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي".

في حين قال الجيش الإسرائيلي: "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني"، مردفا: "الوسائل التي تم استخدامها للابعاد هي غير قاتلة".