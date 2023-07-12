انت الأن تتابع خبر أهم ما جاء في بيان G7 حول الضمانات الأمنية لكييف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتفقت دول "مجموعة السبع" اليوم الأربعاء على هامش قمة الناتو في ليتوانيا على المبادئ العامة للضمانات الأمنية المستدامة لأوكرانيا، كما تعهدت بزيادة إمدادات الأسلحة لنظام كييف.



واتفقت مجموعة السبع على:



- الإبقاء على أصول روسيا الاتحادية مجمدة حتى "تعوض روسيا عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".



- زيادة إمداد كييف بالأسلحة وتسريع تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب قوات كييف.



- توريد المعدات العسكرية الحديثة للقوات البرية والجوية والبحرية، شرط أن تتعهد أوكرانيا بإجراء إصلاحات لضمان الرقابة الأهلية على مؤسسة الجيش.



- تقديم مساعدة عسكرية عاجلة لأوكرانيا في حال نشوب حرب جديدة مع روسيا في المستقبل.



- تزويد كييف بالأسلحة الحديثة بما فيها الطائرات والصواريخ بعيدة المدى.





