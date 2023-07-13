28 دولة أيّدت قرار إدانة الاعتداءات على القرآن الكريم .. أسماء

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رياض - احمد صلاح - أيّدت 28 دولة قرار إدانة الاعتداءات التي استهدفت القرآن الكريم، وعلى اثر ذلك اعتمد مجلس حقوق الإنسان، قرارا أدان فيه ورفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية،

وشارك الأربعاء، 47 من أعضاء المجلس في التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم، ووصفها بـ "كراهية ضد الدين"، حيث حظي الأمر بتأييد 28 عضوا ومعارضة 12، فيما امتنع 7 عن التصويت.

وأيد القرار كل من الارجنتين والجزائر وبنغلادش وبوليفيا والكاميرون والصين وساحل العاج وكوبا وإريتريا والغابون وغامبيا والهند وكازخستان وقيرغستان ومالاوي وماليزيا والمالديف والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا والسودان وأوكرانيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام.

ورفضت كل من بلجيكا وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تأييد مشروع القرار، وذلك في جلسة خاصة عقدت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان الأممي، على خلفية جريمة حرق القرآن الكريم في عيد الأضحى في السويد.

من جهة أخرى، امتنعت كل من باراغواي ونيبال والمكسيك وهندوراس وجورجيا وتشيلي والبنين عن التصويت. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا لا تمتلك حق التصويت في المجلس، لأنها تحمل صفة مراقب