انعقاد قمة دول جوار السودان في القاهرة

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رياض - احمد صلاح - عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس قمة دول جوار السودان.



وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القمة :



ندعو إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد.

ندعو إلى وقف الاشتباكات في السودان والتوصل إلى حل سياسي شامل.

السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الأزمة السودانية تركت "تداعيات كارثية" في ما يتعلق بالوضع الإنساني.

ندعو إلى توحيد رؤى دول جوار السودان بشأن الأزمة التي تشهدها البلاد.

مصر ستسعى بالتعاون مع كل الأطراف إلى وقف نزيف الدم في السودان.

ندعو إلى مفاوضات جادة تسهم في وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان.

يجب إطلاق حوار وطني جامع في السودان يهدف إلى الوصول لحل سياسي.



رئيس أريتيريا أسياس أفور، قال خلال كلمته:



ندعو إلى احترام استقلال وسيادة السودان.

ندعو إلى منع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني.

الشعب السوداني سيكون له الكلمة الأخيرة في حل الأزمة.

