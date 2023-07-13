انت الأن تتابع خبر إسرائيل:المحكمة العليا تعتزم عزل نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، برئاسة القاضية روت رونين، اليوم الخميس، أنها ستعقد قريباً جلسة استماع بشأن الالتماس المقدم لعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، بسبب انتهاكه تسوية "تضارب المصالح" التي وقع عليها لإضعاف القضاء، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفقاً للالتماس، الذي قدمته حركة الاحتجاجات "حصن الديمقراطية"، فإن نتنياهو خرق قرار المحكمة العليا الذي سمح له بتولي منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، شريطة أن يلتزم باتفاق يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء. على الرغم من تحذيرات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا.