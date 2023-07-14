انت الأن تتابع خبر مسؤول بريطاني: نحتاج هذه الدولة العربية أكثر ممّا تحتاجنا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل اعلام بريطانية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة البريطانية وجهت دعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة لندن، في مسعى منها "لتعميق العلاقات وجذب الاستثمار من الخليج".

ولفتت صحيفة "فايننشال تايمز إلى أن الزيارة مرتقبة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لكن جدولها الزمني لم يحدد حتى الآن.

وأكد مسؤول بريطاني أن حكومة المملكة المتحدة قدمت دعوة إلى ولي العهد، لكنه قال إن الخدمات اللوجستية الدقيقة لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وردا على سؤال حول ما الذي سيحدد توقيت الزيارة، قال مسؤول حكومي بريطاني: "الأمر متروك لهم، نظرا لأننا نحتاجهم أكثر مما يحتاجون إلينا".

ووفق الصحيفة، فإن المملكة المتحدة "سعت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية بينما تتطلع بريطانيا إلى الخليج للاستثمار في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".