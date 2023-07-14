انت الأن تتابع خبر بوتين يرشح سيدوي لقيادة فاغنر .. تعرف عليه والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رشّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكري الروسي أندريه تروشيف المعروف باسم "سيدوي" وهو ما يعني "الشعر الرمادي" باللغة الروسية ليقود مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بدلا من يفغيني بريغوجين.

من هو ذو "الشعر الرمادي"؟

"سيدوي" هو الاسم الحركي لأندريه تروشيف، القيادي البارز في فاغنر، وفقا لوثائق عقوبات الاتحاد الأوروبي والوثائق الرسمية الفرنسية ومصادر مطلعة وتقارير إعلامية روسية.

قال الاتحاد الأوروبي إن من بين شركائه ديمتري أوتكين، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة بالمخابرات العسكرية الروسية.

ونقلت صحيفة كوميرسانت عن بوتين قوله إن "سيدوي" كان القائد الحقيقي لفاغنر، حسب ما أشارت وكالة "رويترز".

وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "المدير التنفيذي (رئيس الموظفين) لمجموعة فاغنر" في وثيقته لعام 2021 التي تقول أيضا إنه كان أحد الأعضاء المؤسسين للمجموعة.

قال الاتحاد الأوروبي إن أندريه تروشيف شارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية لمجموعة فاغنر في سوريا، وتحديدا في دير الزور.

وصفته بريطانيا في وثائق العقوبات الخاصة بسوريا بأنه الرئيس التنفيذي لشركة فاغنر.

ولد تروشيف في لينينغراد، الاسم الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية لسانت بطرسبرغ، في 5 أبريل 1962، وفقا لمصادر روسية.

حارب في أفغانستان خلال حرب الاتحاد السوفياتي التي استمرت عشر سنوات هناك. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، خدم في شمال القوقاز مع الجيش الروسي ثم في SOBR، وهي وحدة من القوات الخاصة للرد السريع التابعة لوزارة الداخلية الروسية. كان قائدا في الوحدة.

لخدمته في أفغانستان، حصل تروشيف على وسام النجمة الحمراء مرتين. حصل على أعلى ميدالية روسية، بطل روسيا، في عام 2016 لاقتحام تدمر في سوريا ضد مقاتلي داعش.

ظهرت صورة في وسائل الإعلام الروسية عام 2017 تظهر بوتين إلى جانب تروشيف وأوتكين وآخرين. يرتدي كلا الرجلين عدة ميداليات. يُعتقد أن الصورة تعود لعام 2016.