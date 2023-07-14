انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن إحباط تهريب مخدرات قادمة من الأردن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة بالمملكة العربية السعودية أن كوادرها تمكنوا من إحباط محاولة تهريب 130635 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى السعودية عبر منفذ الحديثة الذي يربط السعودية مع الأردن.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة في علب تحتوي على جبن مغطى بالزعتر، وذلك بإخفائها داخل قطع الجبن.

وأفادت الهيئة بأنه وبعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم توقيف شخصين.