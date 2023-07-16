انت الأن تتابع خبر عشرات المستوطنين يـقتحمون المسجد الأقصى المبارك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.