انت الأن تتابع خبر أرقام قياسية لدرجات الحرارة في أوروبا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت درجات الحرارة ارتفاعها جنوب أوروبا، مع عدم وجود أي إشارة على انحسار موجة الحر الشديدة التي تشهدها عدة دول أوروبية شملت ألمانيا وإيطاليا واليونان وإسبانيا، منذ أيام.

ففي إيطاليا أصدرت وزارة الصحة الليلة الماضية، إنذارا باللون الأحمر شمل 16 مدينة، من بينها روما وبولونيا، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع توقع تسجيل 48 درجة مئوية في سردينيا، وفق وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وفي ألمانيا، كشفت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، أن ولاية "بافاريا" سجلت أمس السبت، أعلى درجات حرارة خلال العام الحالي، فيما أكد خبراء في الأرصاد الجوية الألمانية بناء على بيانات أولية، أن بلدة "موندورف كلاينسيباخ" الريفية الألمانية سجلت درجة حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية الليلة الماضية، في حين أبلغت مناطق أخرى عن مستويات حرارة مماثلة، مثل مدينة كيتسينجن، حيث سجلت 37.8 درجة مئوية، بينما بلغت درجة الحرارة في دريسدن شتريلن 37.3 درجة مئوية.

وبحسب خبراء المناخ كانت درجات الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية في جميع أنحاء شرق ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

من جهتها، أجلت السلطات الأسبانية أمس السبت أكثر من 2000 شخص بعد اندلاع حرائق غابات في منطقة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية، حيث دمرت نحو 12 منزلا ونحو 4500 هكتار (11000 فدان)، فيما حذر المسؤولون الأهالي من تفاقم الوضع، بسبب موجة الحر غير المسبوقة.