انت الأن تتابع خبر خرفان يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، الانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة اقتحاماتها للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وقرار الحكومة الإسرائيلية في تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال خرفان خلال مشاركته بأعمال الدورة 110 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الأحد، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم، خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وبحسب بيان لدائرة الشؤون الفلسطينية، أكد موقف الحكومة الواضح والمستمد من توجيهات جلالة الملك بالتمسك بالثوابت الوطنية والقومية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والذي يهدف إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد خرفان مواصلة الحكومة دعمها صمود المقدسيين في مدينتهم المحتلة، والتصدي لأي محاولة من الاحتلال الغاصب لفرض واقع جديد أو تغيير الهوية وطمس التراث الثقافي العربي والإسلامي والمسيحي وتغير الوضع الديموغرافي للسكان.

وأوضح أن الحكومة تواصل اهتمامها بتحسين الظروف المعيشية والخدمية والتنموية للاجئين الفلسطينيين على الأراضي الأردنية، من خلال مشاريع تنموية تنفذ بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في مخيمات اللاجئين الثلاثة عشر في المملكة.

وفيما يخص الأونروا، بين خرفان أن الحكومة تواصل دعمها لها، كونها المظلة الرئيسية للاجئين الفلسطينيين، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها وتفويضها الأممي تجاه ملايين منهم، مشيرا إلى دعم سياسي قوي تلقته الاونروا خلال مؤتمر التعهدات الأخير المنعقد في نيويورك، والذي أسفر عن 13 مليون دولار أميركي كتعهدات إضافية.

يشار إلى أن مؤتمر المشرفين يعقد مرتين في العام بمشاركة الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وسوريا ومنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية/ قطاع فلسطين والأراضي المحتلة.