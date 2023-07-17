انت الأن تتابع خبر مصر .. 6 وفيات بانهيار مبنى في القاهرة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي 6 اشخاص وأصيب 4 آخرين بانهيار مبنى في منطقة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين.

وأشارت بوابة الأهرام المصرية إلى تشكيل لجنة هندسة لفحص المنازل المجاورة للعقار المنهار في المنطقة.

وانهار مبنى في منطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، مساء السبت، مما أسفر عن وفاتين على الأقل و3 مصابين بحسب وسائل إعلام مصرية، في حين أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل.

وقالت النيابة العامة في بيان على حسابها الرسمي بتويتر، الأحد، إن "المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين من بسبب الحادث".