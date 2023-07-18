انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان، وهم: محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح، ومؤيد عبد المجيد أبو عليا من المغيّر شرق رام الله، ومعتصم محمد البرغوثي، والأسير المحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من بلدة كوبر، وحسين بهاء الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: الأسير المحرر مؤيد غازي، ونجليه أحمد وعمر، من قرية جماعين جنوب نابلس، والشاب أحمد الغندور من مدينة نابلس، والشاب إبراهيم شكوكاني من مخيم عسكر.

وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت تلك القوات الشاب أحمد كمال العمور (19 عاما)، من بلدة تقوع.

ومن الأغوار اعتقلت قوات الاحتلال الفتى حسين يوسف بشارات (15 عاما)، أثناء رعيه ماشيته قرب خيام والده في خلة مكحول.