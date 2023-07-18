انت الأن تتابع خبر المركز السوري للزلازل يرصد 5 هزات أرضية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الثلاثاء عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 1.09 من اليوم 5 هزات أرضية، منها 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر، وهزة في شاطئ لواء إسكندرون بقدر 1.6 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضا هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 27 كم بقدر 1.3 درجة.