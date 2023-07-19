انت الأن تتابع خبر حريق كبير بقاعدة عسكرية في القرم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال حاكم شبه جزيرة القرم المدعوم من روسيا، اليوم الأربعاء، إن حريقا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم.

وأضاف الحاكم سيرجي أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام أن الحريق أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة.

وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء آر.بي.سي أوكرانيا بوقوع انفجارات في منطقة التدريب.

ولاحقا أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أنه من المتوقع إجلاء حوالي ألفي شخص في منطقة كيروفسكي بالجمهورية جراء نشوب حريق في قاعدة عسكرية.

وقال أكسيونوف عبر قناته على "تليغرام": "يخطط لإجلاء سكان أربع بلدات مؤقتا، أي أكثر من ألفي شخص من البلدات المجاورة للقاعد في منطقة كيروفسكي، وتعمل جميع الهيئات المختصة في المكان".

إلى ذلك قال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، عبر قناته على "تليغرام"، إنه سيتم إجلاء سكان أربعة بلدات، لمدة 24 ساعة تقريبا، جراء الحريق الذي نشب في قاعدة عسكرية في شبه الجزيرة .

هذا وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية القرم، أن مركزين مؤقتين للإقامة يستقبلان السكان الذين تم إجلائهم جراء الحريق.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.