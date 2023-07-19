انت الأن تتابع خبر إصابة جنديين سوريين في ععدوان للاحتلال استهدف محيط دمشق والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مصدر عسكري في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن عدواناً جوياً إسرائيلياً استهدف محيط العاصمة دمشق مما أدى لإصابة جنديين سوريين و”وقوع بعض الخسائر المادية”.

وذكرت وكالة “سانا” نقلاً عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر “أدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”، مضيفاً “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.