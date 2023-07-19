انت الأن تتابع خبر الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها اشتباكات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الحملة 14 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم.

وشملت الاقتحامات التي تخللتها مواجهات في عدد من المواقع، بيت لحم ومخيم الدهيشة، وأحياء في الخليل ومخيم العروب وبلدة نعلين، وبدو بالقدس وطولكرم وبلدة عزون وقريتي دير الحطب وعراق بورين، ورمانة بمحافظة جنين.