انت الأن تتابع خبر الشرطة السويدية تسحب الحماية عن حارق نسخة من القرآن الكريم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الارهابي السويدي من أصول عراقية سلوان موميكا الذي ارتكب جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى، إن الشرطة السويدية سحبت الحماية عنه وأنها جعلته "فريسة سهلة للمسلمين".

وفي فيديو نشره عبر حسابه على "تيك توك"، زعم موميكا: "الشرطة السويدية حاولت مساومة حريتي مقابل حمايتي، وأخبرتني أنه يجب أن أتوقف عن انتقاد المسلمين، وأنه يجب أن أتوقف عن التظاهر.. ووصلني أنني مهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة السويدية، وأتعرض لضغوطات كثيرة".

وزعم : "اليوم أنا في مكان خطير جدا على حياتي، ممكن أن أقتل في أي لحظة، وأن أتعرض لأي شيء، لذلك أحمل مسؤولية أمني وسلامتي وحياتي للشرطة السويدية التي حاولت أن تخرق القانون معي وأن تدعس على القانون السويدي بطلبها مني توقيع وثيقة غير قانونية معهم مقابل حمايتي، لذلك أنا الآن بمكان غير محمي"