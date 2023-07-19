انت الأن تتابع خبر دخول قافلة شاحنات أمريكية من كردستان العراق إلى الأراضي السورية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخلت الاربعاء قافلة مكونة من أربعين شاحنة على أقل تقدير إلى الاراضي السورية، متجهة إلى القواعد الأمريكية في جنوب الحسكة وريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وقال مصدر: إن قافلة الشاحنات تحمل في أغلبها سواتر إسمنتية وخراسانية تستخدم في حماية القواعد الأمريكية.

وأشار إلى وجود شاحنات مغلقة تدخل مدينة القامشلي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي البري.

وذكر أن التعزيزات الأمريكية تأتي وسط التطورات العسكرية الأخيرة خاصة مع نشر مقاتلات "رابتور أف 16".